SARONNO – Attimi decisamente movimentati l’altro giorno alla piazzola ecologica di via Milano a Saronno dove due stranieri si sono messi a litigare molto animatamente. Il motivo del contendere? I rifiuti,o non per buttarli nei cassonetti ma per prenderli, a quanto pare infatti il loro intento era quello di prelevare degli scarti che riputavano ancora “riciclabili”, ma avevano messo gli occhi sugli stessi rifiuti che si trovavano nei cassonetti. Ne è scaturita una animata lite, e sono dovute accorrere le guardie giurate che fanno abitualmente servizio alla piattaforma ecologica, per dividerli.

Proprio grazie al tempestivo intervento dei vigilantes, tutto si è risolto senza conseguenze.

(foto: la piazzola ecologica di Saronno in via Milano)

22092023