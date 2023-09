Aggressione in treno, 23enne ferito ad una mano. S’ipotizza un tentativo di rapina

SARONNO – E’ stato soccorso alla stazione cittadina dove il personale della Croce Rossa di Saronno gli ha prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale cittadino.

Il riferimento va al 23enne vittima di un’aggressione sul treno che dopo le 21 lo stava portando da Milano a Saronno. L’ipotesi è che tutto sia iniziato sul treno in corsa all’altezza di Bollate. il giovane sarebbe stato avvicinato da un nordafricano armato di coltello. Glielo avrebbe puntato contro. Forse per rapinarlo. Per difendersi il ragazzo ha cercato di divincolarsi e ha finito per ferirsi alla mano. La tensione è rimasta alta fino allo scalo di Saronno. Qui lo straniero è sceso appena si sono aperte le porte e il giovane è stato soccorso.

Per chiarire l’accaduto sono all’opera i carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti sul posto coi mezzi di soccorso arrivate in piazza Cadorna l’altra sera poco prima delle 22.

