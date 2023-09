Ottimo fine settimana di gare, e non solo, quello appena passato a Saronno, dove sono scesi in campo gli atleti per i titoli individuali Juniores e Promesse della Lombardia, affiancati da altri Open che volevano cogliere l’occasione per ripartire dopo l’estate. Vediamo insieme i risultati più significativi.

Edo Luraschi si è laureato campione regionale Promesse dei 100 m piani con un ottimo 10”68, sua miglior prestazione stagionale, seguito dal suo compagno della staffetta da record Riccardo Sala, che con 10”93 è sceso per la prima volta sotto gli 11” facendo anche il personale. Personale anche per Lorenzo Ferraro, classe 2004, che con 9’36”55 ha conquistato il secondo posto nei 3000 siepi Juniores, e per Gabriele Castagna che con 15.72 ha vinto il peso Promesse.

Vittoria poi per Martina Cattaneo nei 3000 siepi Juniores, per Diego Bruschi nel giavellotto Promesse, per Filippo Migliano nel martello Promesse, per la 4×100 Promesse femminile (Lo Russo, Raviotta, Torretta e Marcomin). Secondi posti per Zanetti (110 Hs. Juniores), Formentin (lungo Juniores), Migliano (martello Juniores), per la 4×400 Juniores maschile (Verzì, Volontè, Bellitti e Mariani), la 4×400 Juniores femminile (Leo, Celotto, Antonietti e Cattaneo). Terzo posto, infine, per la 4×100 Juniores maschile (Giraudo, Zanetti, Bullani e Formentin).

La due giorni di gara è stata dedicata al compianto Ezio Campi, anima dell’Atletica Rovellasca, per molti anni presidente FIDAL Lombardia e vice-presidente nazionale, recentemente scomparso. FIDAL ha anche premiato diversi dirigenti lombardi, tra cui il presidente OSA Saronno Marco Balestrini, che ha ricevuto la prestigiosa Quercia di 1° grado.