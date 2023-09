UBOLDO – Primo punto in Seconda categoria per la Frazione calcistica Dal Pozzo, matricola che oggi pomeriggio ha fermato sul pari, 1-1, la Stella Azzurra di Arosio. Per i locali ha segnato Canti: il Dal Pozzo ha debuttato sul proprio nuovo campo di casa, quello del centro sportivo di Uboldo dove la compagine gialloverde (per l’occasione in maglia granata) disputerà gli incontri interni in questa stagione.

Dunque, il Dal Pozzo muove la classifica, anche se non sono arrivati i tre punti.

(foto: i giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo dal campo salutano il proprio pubblico in tribuna al centro sportivo di Uboldo al termine della gara con la Stella Azzurra di Arosio)

