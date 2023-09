CESATE – Alla terza giornata il campionato di Prima categoria, nel girone N brilla l’Sc United di Cesate vincitore in trasferta per 3-1 in casa del Corbetta: a segno Cicola, Barbera e Serpieri. Il Sc United in classifica è secondo con 7 punti, conducono Ticinia Robecchetto e Cob 91 per ora imbattute.

Nel girone B vittoria interna del Rovellasca 1910 contro il Cantù San Paolo, decide l’esito dell’incontro la rete di Riolo. La squadra della bassa comasca è seconda con 6 punti, prima da sola l’Ardita imbattuta.

Nel girone A sconfitta esterna per il Fc Tradate battuto 1-0 della Sommese, il Lonate Ceppino ha perso in trasferta 4-1 a Luino e la Nuova Abbiate ha espugnato il campo del Laveno Mombello, 0-2, con doppietta di Terzi.

