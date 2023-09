SARONNO – Tanta partecipazione e interesse da parte di tutto il circondario per quanto concerne la situazione dell’ospedale di Saronno: a dimostrarlo è l’incontro, organizzato dal Comitato del saronnese per l’ospedale, che si è tenuto lo scorso mercoledì 20 settembre nella biblioteca civica di Caronno Pertusella. Presenti all’evento , in rappresentanza del Comitato, Luca Davide, consigliere comunale della lista civica di opposizione Obiettivo Saronno, e ex consiglieri comunali Franco Legnani e Roberto Guaglianone. Presente anche Alessandro Giudici, consigliere della lista civica caronnese Unione di centrosinistra, e il sindaco di Caronno, Marco Giudici.

Ad emergere durante l’incontro, attraverso le parole del sindaco caronnese, la necessità di una collaborazione tra le amministrazioni comunali del circondario e il comitato stesso, così da poter salvaguardare il nosocomio. Nell’ultimo consiglio comunale di Saronno, Augusto Airoldi aveva portato parole di speranza, data l’assenza di privatizzazioni all’interno dell’ospedale nella scorsa estate e novità positive, quali le previste nuove assunzioni e impegni riconfermati. Previsto per fine mese, inoltre, un vertice tra Regione Lombardia, Asst e gli amministratori comunali del circondario per valutare l’attuazione del piano Bertolaso, che, però, suscita qualche perplessità ai rappresentanti del Comitato, che sottolineano come non sia un piano a lungo raggio, limitando il piano d’azione al 2025.

(foto archivio)