SARONNO – Luci ed ombre per le formazioni calcistiche locali nel weekend sportivo. In Eccellenza tris di sconfitte: hanno perso Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate. In Promozione si segnala la vittoria esterna dell’Aurora Uboldese col Cas mentre la Salus Turate Mozzate ha pareggiato così come l’Universal Solaro contro l’Esperia Lomazzo.

In Prima categoria vittoria esterna per l’Sc United e interna per il Rovellasca. In Seconda categoria si registra, tra l’altro, il pari interno del Dal Pozzo e del Cistellum oltre che della Cogliatese, ampio successo della Pro Juventute di Uboldo, successo della Gerenzanese e sconfitta per l’Amor sportiva.

In Terza categoria prima sconfitta stagione del Misinto e vittoria dell’Airoldi Origgio.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

25092023