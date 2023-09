SARONNO – Da qualche tempo vive nell’area verde di un condominio alla Cassina Ferrara. Prende il cibo dai condomini ma soprattutto fischietta molto spesso la storica sigla del telefilm in bianco e nero della famiglia Addams.

QUI IL VIDEO DEL PAPPAGALLO CHE FISCHIETTA

E’ il nuovo inquilino della Cassina Ferrara un pappagallino verde e giallo verosimilmente scappato da qualche gabbietta nella zona. Il volatile è abituato a prendere cibo ma non si fa avvicinare troppo e i residenti non riesco a catturarlo. Vive tranquillamente sugli alberi fischiettando la sigla del suo telefilm preferito e dicendo qualche parola a partire da Cocorito. Ha una targhetta sulla zampetta e quindi la speranza dei residenti è che si possa rintracciare il proprietario in modo che possa recuperarlo prima che il freddo ne metta a rischio l’incolumità.

