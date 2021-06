Splendido pappagallo trovato allo Sporting Saronno: si cerca il padrone

SARONNO – L‘altro giorno è stato trovato uno splendido pappagallo nell’area della “casa del tennis” di Saronno, lo Sporting di via Garcia Lorca, alla periferia est saronnese. Ed ora si cerca il proprietario.

Le caratteristiche del volatile? E’ estramente tranquillo e si fa avvicinare dalle persone, sicuramente è abituato ad avere a che fare col proprietario e non dimostra una particolare paura. “Chi lo riconoscesse può telefonare al numero 3342334751, per la riconsegna” l’appello di chi lo ha ritrovato.

La presenza di pappagalli e pappagallini in zona non è più così inusuale; come altrove quelli scappati dalle gabbie hanno creato delle piccole “comunità” e non è così inconsueto imbattersi in qualche esemplare all’interno di parchi e giardini. Ovviamente non si tratta di specie autoctone ed è altrettanto chiaro che non sono adatti a sopportare i rigori dell’inverno a queste latitudini, se si trovano in libertà.

(foto: una immagine del pappagallo trovato nell’area dello Sporting Club di Saronno)

25062021