LIMBIATE / MISINTO – Oggi alle 18.30 momenti di paura a Misinto, lungo la provinciale 31 nis, per un cicllista investito: l’uomo, di 59 anni, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno ed è arrivata anche l’auto-infermieristica. E’ stato stablizzato e trasportato in ospedale, comunque non in pericolo di vita. Sul posto anche polizia locale e carabinieri, per deviare il traffico ed i rilievi del sinistro, per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’episodio si è verificato all’incrocio con via San Bernardo, dove c’è la rotonda.

Oggi a Limbiate alle 11.35 ciclista investita in via Da Vinci a Limbiate: a restare ferita una donna di 69 anni soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa e trasportata, in condizioni non preoccupanti, all’ospedale di Paderno Dugnano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

28092023