CARONNO PERTUSELLA – Sanzione pecuniaria per la Caronnese per quanto successo al termine di Caronnese-Casteggio 1-3 di domenica scorsa allo stadio di corso della Vittoria, terza giornata del campionato di Eccellenza.

Il giudice sportivo Rinaldo Meles, esaminato il rapporto arbitrale, oggi ha disposto una sanzione pecuniaria per la società calcistica di Caronno Pertusella, chiamata a pagare 150 euro perchè “a fine gara persona non identificata indebitamente presente con altri in zona spogliatoi insolentiva il direttore di gara ed altra persona qualificatasi “presidente” ma non personalmente identificata teneva comportamento scorretto nei confronti di un assistente ufficiale a fronte della sua richiesta di allontanare i presenti non inclusi nella distinta di gara”.

Oggi il giudice sportivo ha anche disposto la squalifica per 4 giornate dell’esperto giocatore del Fbc Saronno, Stefano Baldan, per intemperanze verbali al termine della partita domenicale contro il Pavia.

(foto: Caronnese-Casteggio, la formazione di casa rossoblu schierata in campo domenica prima del fischio d’inizio)

28092023