SARONNO / GERENZANO – Per una caduta della bici è rimasto ferito un ciclista: è successo oggi in via San Michele a Saronno, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Per un “morso d’animale” si è inoltre registrato un intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Massinetta a Gerenzano: è stata soccorsa una donna di 41 anni trasportata all’ospedale di Castellanza, non è gravi; e non si conoscono ulteriori particolari su questa vicenda.

Incidenti stradali si sono verificati oggi a Limbiate ed a Misinto.

(foto archivio: ambulanze in servizio sul territorio)

29082023