SARONNO – All’ex Cantoni non si entra più, adesso c’è la nuova (e bella) recinzione che – sul lato di via Miola – ha sostituito quella apparsa sempre più malconcia, e che vistosamente portava i segni del recente maltempo. In alcuni punti non c’era neanche più, e così chi voleva gettava all’interno immondizia (in passato se n’era accumulata parecchia) oppure poteva addirittura entrare nell’area dismessa, con tutti i rischi che ciò comporta anche perchè in questo periodo – abbattuti i vecchi edifici della fabbrica tessile chiusa negli anni ottanta – sono in corso le opere di “rigenerazione urbana”, sta sorgendo il primo dei nuovi stabili, una palazzina residenziale.

Complessivamente l’ex Cantoni misura poco meno di 100 mila metri quadrati, la porzione più piccola è stata da tempo recuperata ed ora ospita un supermercato ed un posteggio; nella più grande – di 77 mila metri quadrati – sorgeranno edifici residenziali, commerciali ed un grande parco pubblico.

(foto: la recinzione dell’ex Cantoni lato via Miola, com’è oggi e com’era ultimamente)

28092023