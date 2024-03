Calcio

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Stefano Morandin esponente della Lega di Saronno che replica alla nota dell’Amministrazione comunale in merito ai guai del campo dello stadio Colombo Gianetti.

“La risposta dell’amministrazione Airoldi, per bocca dell’assessore Musarò, sa molto di ennesimo tentativo di sviare le mancanze di un’amministrazione assente sotto ogni punto di vista.

Saronno e i suoi cittadini meritano molto di più, meritano una giunta che, abbia ben chiaro che ogni sport ha pari dignità, e sarebbe compito di una buona amministrazione trovare il giusto spazio, adatto alle esigenze di ogni sport. Ed è cosa risaputa che far convivere calcio e rugby su uno stesso terreno di gioco si rivela dispendioso, richiedendo un discreto dispendio di risorse per la manutenzione del terreno stesso.

Ricordatevi che chi subisce le conseguenze di questi disservizi, sono le società, cioè quelle strutture che offrono un servizio importantissimo alla comunità, partecipando alla formazione dei nostri giovani, essendo lo sport fondamentale per il corretto sviluppo dell’Essere Umano.

Non è la prima volta che il PD saronnese si dimostra disattento alle necessità delle società sportive locali: i saronnesi, che non hanno la memoria corta, ricorderanno come lo stadio era stato lasciato in stato di semi abbandono dalla giunta Porro (con Airoldi presidente del consiglio comunale) e fu solo grazie alla giunta Fagioli che la tribuna principale, gli spogliatoi e la pista di atletica videro i necessari e doverosi lavori di ripristino e ammodernamento. Oggi, dopo 3 anni di giunta Airoldi, rischiamo di essere punto e daccapo, visto che quella strada intrapresa è stata palesemente abbandonata, senza nemmeno avere l’accortezza di predisporre i normali lavori di manutenzione ordinaria, né del terreno né delle strutture.

