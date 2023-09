CARONNO PERTUSELLA – Domenica 1 ottobre alle 17 inaugurerà alla Sala Agorà in piazza Aldo Moro 1, la mostra “Raku e Cha no yu – Quando la natura diventa arte” opere scultoree degli allievi dell’Associazione “Giocare con l’arte”. L’inaugurazione vedrà la presentazione a cura di Valentina Gioia, presidentessa ed Enzo Cremone direttore artistico. Seguirà introduzione sul rito del tè giapponese (Cha no yu), a cura dell’artista Cristina Mariani. Alle 18.30 esibizione di un estratto della cerimonia del tè ad opera di Yoko Takada presidentessa dell’Associazione “GB Giappone”. La mostra si protrarrà fino al 15 ottobre seguendo gli orari degli uffici comunali.

Elisa Capitani

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione