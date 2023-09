SARONNO – Già per diversi anni presidente del Softball Saronno, Piero Bonetti è stato chiamato nello staff tecnico della Nazionale di Svizzera, con la quale sta adesso disputando gli Europei. Dopo l’esperianza anche in Germania ad Ulm, Bonetti è dunque di nuovo in “prima linea” con i ragazzi rossocrociati, una formazione giovane ma che si sta facendo conoscere, e che ha grandi possibilità di crescita. “E’ nato tutto da comuni amici, mi hanno chiesto di esserci e dare una mano durante la loro preparazione e poi mi è arrivata la convocazione per l’Europeo, è stato un onore”.

Proprio ieri a Trebic in Repubblica ceca c’è stato il “derby” con l’Italia: come da pronostico hanno vinto gli azzurri, 12-3. Si è giocato per la seconda giornata della seconda fase del torneo.

Già giocatore nel Bollate ed a Roma, e poi allenatore della Mediolanum Milano di Silvio Berlusconi e con direttore sportivo Fabio Capello, per molti anni Bonetti è stato dirigente e presidente del Softball Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto in alto: a destra, Piero Bonetti con la maglia della Svizzera, ed altri componenti dello staff elvetico. Sotto il saluto allo staff dell’Italia)

30092023