ULM – Il maltempo ci ha messo lo zampino e così oggi salta l’opening day degli Itsure Falcons di Ulm, la formazione impegnata nella tedesca Bundesliga di baseball, da questa stagione guidata da Piero Bonetti, già presidente del Saronno softball e che in questo 2022 è tornato al ruolo di allenatore, già ricoperto in varie squadre italiane negli anni scorsi.

“Non mi era mai capitato di rinviare una partita… per neve! Eppure ieri ci siamo svegliati trovando tutto completamente innevato – racconta Bonetti – Un vero peccato, perchè non vedevano l’ora di scendere in campo”. Oggi era prevista la partita esterna contro Heidenheim Heidelopfe, prima giornata della “serie A” in Germania. In programma la prima partita oggi e la seconda domani ma tutto è stato rinviato a quando le condizioni meteo miglioreranno.

Il calendario della Bundesliga

Il calendario prevede ora il 9 aprile la partita in casa con i Tubingen Hawks, il 16 aprile con i Guggenberger Legionare di Regensburg, il 23 aprile fuori con i Munchen Haar, il 30 aprile con Tubingen in trasfrta, il 7 maggio in casa con Stoccarda, il 14 maggio in casa con Mannheim; il 21 magio in casa con Munchen, il 26 maggio fuori con Mainz ed il 28 maggio jn casa sempre con Mainz; l’11 giugno si prosegue con la gara esterna contro Stoccarda, il 18 e 19 giugno in trasferta a Regensburg, il 25 giugno in casa con Geidenheim ed il 3 luglio in trasferta contro Mannheim.

(foto: lo stadio del baseball di Ulm, ieri innevato come molti altri impianti nel sud della Germania)

02042022