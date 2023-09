BOLLATE – La stagione del softball giovanile giunge al suo ultimo week-end con le final four che consegneranno il titolo di campioni nazionali alle società vincitrici delle categorie U12/13, U15 e U18. Tutte le partite disponibili in diretta streaming sul canale YouTube Fibs Channel live dai campi di Ospiate di Bollate.

Per il secondo anno consecutivo Bollate ospiterà in sede unica le Final Four del softball giovanile italiano. L’orario di inizio (alle 10) è lo stesso per tutte le categorie d’età, così come è lo stesso l’intervallo orario tra una semifinale e l’altra (30 minuti) e quello tra la fine della seconda semifinale e l’inizio della finale (45 minuti). Nel campo principale di Bollate, che vedrà protagonista la categoria U18, sarà il derby lombardo tra Saronno Softball ed il Bollate 1969 A a stabilire la prima finalista, mentre l’incontro tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Adriatic LNG BSC Rovigo determinerà la seconda finalista. Nel campo due scenderà in campo la categoria U15 con le semifinali tra Rheavendors Caronno e Adriatic Lng Rovigo, e tra Giovane Strada Forlì e Bollate 1969 A. Nella categoria U13, di scena sul campo 3, saranno protagoniste dei due incontri di semifinale Lacomes New Bollate e Adriatic Lng Rovigo, e Mia Office Blue Girls Pianoro e Bulls Rescaldina.

