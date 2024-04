Calcio

FENEGRÒ – Una partita totalmente a senso unico per i padroni di casa quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 14 aprile nel comunale di Fenegrò dove il Celtica, squadra in lotta per il comando della classifica con l’attualmente capolista Cucciago Calcio, ha ospitato il Calcio Misinto 1971 per la 28° giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como.

Il Celtica riesce a travolgere gli avversari con ben cinque pesantissime reti grazie alle quali riesce a vincere per 5-0 una partita in totale controllo dal primo all’ultimo minuto di gioco. Con la vittoria di oggi conquista tre punti grazie ai quali non si allontana dal primo posto del girone occupato al momento dal Cucciago Calcio distante due lunghezze con una partita disputata in meno. Pesante in modo negativo è, invece, il risultato per il Calcio Misinto che, però, resta al quarto posto della classifica a pari merito con il Lario a quota 48 punti.