MISINTO – Partita ricca di emozioni e goal quella disputata nel pomeriggio di oggi 21 aprile nel centro sportivo di Misinto dove il Calcio Misinto ha ospitato l’Alto Lario Calcio, squadra fuori classifica dal girone A della terza categoria di Como.

L’emozionante match finisce con il risultato definitivo di 4-4 dopo che le due squadre hanno combattuto e lottato per gli interi 90 minuti di gioco in cerca della vittoria. Con il pareggio odierno, il Calcio Misinto 1971 resta al quinto posto con 48 punti a pari merito con il Lario e ad una lunghezza di margine dal Real San Fermo. Sarà decisiva per la lotta per l’accesso ai play off l’ultima partita che il Misinto dovrà disputare la settimana prossima con il Cucciago Calcio che nel giorno di oggi, dopo il pareggio della Celtica con la Polisportiva Colverde, ha festeggiato la vittoria del campionato e, dunque, la promozione in seconda categoria.