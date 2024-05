Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento del consigliere comunale Franco Casali durante il consiglio comunale aperto di lunedì 20 maggio sui disservizi della gestione delle rete idrica. L’assessore ha riassunto la storia della gestione del servizio idrico e le attività dell’Amministrazione.

1 Saronno Servizi SpA, la partecipata del Comune di Saronno, ha gestito il S.I.I. – ovvero la captazione e distribuzione dell’acqua e la gestione della rete fognaria, mentre il servizio di depurazione era affidato all’altra partecipata Lura Ambiente SpA – dicevo ha gestito il S.I.I. per conto del Comune dall’anno 2000 al 31 dicembre 2021, ovvero per circa 20 anni accumulando esperienza ed un un patrimonio di conoscenze specifiche del territorio.

2 Saronno Servizi ha gestito il S.I.I. oltre che per Saronno, anche per i Comuni di Origgio, Uboldo, Cislago

3 Alfa srl ha iniziato la gestione del S.I.I. nel Comune di Saronno dal 1 gennaio 2022, ricevendo in “dotazione” da Saronno Servizi SpA gli impianti in ottime condizioni (regolari manutenzioni ordinarie + straordinarie) e il personale

4 Si è passati quindi da un rapporto di gestione diretto con la partecipata ad un rapporto di tipo differente, determinato da un contratto di servizio con contenuti e standard diversi e validi per tutta la Provincia di Varese. Provincia in cui sono presenti realtà territoriali ed idro-geologiche molto diverse, che vanno dai comuni lacustri, collinari e montani, ai Comuni localizzati in pianura, come ad es. Saronno che presentano quindi problematiche molto diverse tra di loro

5 Al momento del passaggio ad Alfa del S.I.I. Saronno Servizi e Lura Ambiente operavano con impianti eccellenti e ben mantenuti, e con una esperienza e conoscenza consolidata

6 Saronno Servizi spa, per quanto riguarda Saronno, ha portato avanti negli anni 200-2021 una gestione molto attenta degli impianti con servizi tempestivi e di qualità per i cittadini e le imprese del territorio (bollettazione, tempi allacci, ecc.)

7 A seguito del passaggio ad Alfa srl, soprattutto nell’anno 2022, ma anche in seguito, l’amministrazione comunale, in primis Sindaco e Assessore, hanno ricevuto numerose lamentele da parte dei cittadini che riguardavano l’aumento del prezzo dell’acqua, la frequenza delle bollette, le letture presunte anziché puntuali, gli importi elevati delle bollette, contestazioni per errori, solleciti per bollette mai ricevute, mancato addebito automatico in conto, ecc. ecc.

8 A fronte di queste lamentele e contestazioni l’amministrazione, non è stata di certo passiva, ma ha richiesto e ottenuto incontri con l’Alta Direzione di Alfa srl che hanno avuto luogo rispettivamente il 27 febbraio 2023, il 15 dicembre 2023, il 22 febbraio 2024 (problematiche via Biffi e SUds Sistemi Urbani Drenanti), l’8 maggio in Provincia (Alfa + ATO).

9 Infine evidenzio brevemente in quanto non si tratta di tema oggetto del C.C. Aperto, che oltre alle problematiche evidenziate dai cittadini, ci sono state da parte dell’amministrazione periodiche richieste di investimenti (oltre alle già citate problematiche di via Biffi e SuDS).

Evidenzio che ottenere quattro incontri con l’Alta Direzione ovvero DG e i due dirigenti del settore operativo e commerciale non è limitarsi ma aver fatto quanto molti altri non avrebbero fatto, e che la serata era dedicata agli interventi dei cittadini