CARONNO PERTUSELLA – E’ iniziata venerdì 29 settembre l’avventura di alcuni peluche di un gruppo di quindici bambini tra i 4 e 9 anni. I loro piccoli amici sono stati ospiti della biblioteca per l’intera nottata dopo che assieme ai loro padroncini, hanno ascoltato la storia “Pipistrelli in biblioteca”.

Raccontata sapientemente da Luna sono stati traghettati nella divertente avventura di alcuni pipistrelli che annoiati, si rifugiano nella biblioteca cittadina e si perdono in mille avventure.

I bambini hanno potuto poi recuperare sabato 30 i loro peluche, ritrovati sani e salvi in compagnia di una sorpresa che li ha ritratti in spericolate scorribande notturne. La biblioteca organizza diversi momenti per i bambini e Il prossimo appuntamento per i più piccoli (2-4 anni) sarà il 7 ottobre con “letture piccine“. A breve avranno inizio anche corsi di informatica di base e di lingue per adulti.

Elisa Capitani

