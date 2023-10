UBOLDO – Nuova pista di atletica al parco, “chi vuole se la può arrotolare e portare via: per favore non fregatela!” Questo l’ironico appello della lista civica di opposizione, “Uboldo al centro”, riguardo all’opera comparsa nell’area verde comunale di via Ceriani.

“Al parco comunale ecco comparire la pista di atletica. Stavolta è giusto ma perchè allora non metterci anche la palestra a cielo aperto, invece che rinchiuderla alla Mercantile? Mah! Dicevamo, il posto è giusto, ma la pista? Altro non è che un rotolo di erba sintetica… senza un sottofondo appropriato, senza una zona di decelerazione e così dal traguardo si finisce direttamente nel prato, a rischio di infortunio. Ma il top é che, se ti serve a casa tua, la pista la arrotoli e te la porti via, come la passatoia della cucina. Provare per credere: scherziamo eh, non fregatevela”.

(foto: la nuova pista di atletica al parco comunale di Uboldo)

