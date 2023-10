SARONNO – “Chiamata espressamente in causa da Tu@saronno mi trovo costretta a rispondere, pur consapevole che chi attacca e denigra gli altri si sente in colpa e prova evidentemente a difendersi screditando l’avversario politico”.

Inizia così la nota di Maria Assunta Miglino commissario di Forza Italia ed ex assessore che s’inserisce nella querelle in corso sugli eventi estivi.

“Pur non essendo presente nessun delegato di Tu@Saronno in commissione cultura, punti sul vivo, questi ultimi parlano anche loro, addirittura e per il puro gusto di attaccare sul personale e offendere escono fuori tema, affermando che la sottoscritta in due anni e mezzo di assessorato non abbia fatto nulla.

Tu@Saronno ha la sfrontatezza e la memoria così corta da affermare che nulla la città ricordi di quanto organizzato in quegli anni, dimenticando volutamente tutte le iniziative per le celebrazioni di Leonardo, Leopardi, tutte sold out, e in più tutte le manifestazioni in collaborazione con le associazioni – anche l’assessore Laura Succi con Unitre ha collaborato tantissime volte con la sottoscritta – e poi le presentazioni di libri e autori: Carofiglio per citare solo uno in cui l’auditorium traboccava completamente.. poi le iniziative con le scuole e per finire il Concorso Lirico Internazionale con Cecilia Gasdia e non ultima la raccolta museale Cavallari che ha permesso sotto il mio assessorato di inaugurare il percorso museale Giuditta Pasta in Villa Gianetti che onore e lustro ha dato alla città.

Tutto questo disponendo nei capitoli di bilancio cifre ben lontane da quelle a cui siamo abituati. Del tutto gratuite e meschine allora risultano le accuse che mostrano a chi legge la pochezza di chi scrive.

Ma torniamo indietro a cosa ha scatenato questo putiferio che sta tediando i cittadini saronnesi che hanno appreso che quest’amministrazione ha speso 75000 euro per organizzare l’estivo.

Bene, a scanso di ulteriori cattive e infide interpretazioni, nel comunicato iniziale abbiamo informato di questo la città! Non abbiamo detto che le iniziative sono state poche! Abbiamo riconosciuto la bontà della notte bianca e del concerto, pur affermando come la stessa assessore Succi ha riconosciuto, che la città non è attrattiva perché è sotto gli occhi di tutti che i saronnesi preferiscono altre piazze e altri luoghi. Ecco cosa abbiamo detto, pur dando suggerimenti accolti dalla stessa assessore che ha convenuto più volte con la minoranza che, tengo a sottolineare era composta da 4 delegati a fronte dei 2 della maggioranza. Eppure nonostante ciò ormai in quattro hanno scritto dimostrando di non aver colto il senso di quanto espresso, che i cittadini hanno invece capito benissimo.

A tal proposito invito ad andare a rileggere i nostri 2 comunicati precedenti augurandomi di non essere più volutamente fraintesa e soprattutto mi auguro che le prossime volte la commissione venga registrata e che tutti possano leggere il verbale appena pronto. Grazie per la pazienza

