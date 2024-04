Città

SARONNO – Il bancomat di piazza Libertà occupato da un senza tetto.

Certo che sono pochi i saronnesi che ieri attina, venerdì 19 aprile, si aspettavano di dover pulire il parabrezza dell’auto dal ghiaccio. Soprattutto se si pensa che nel weekend si sono superati, anche nel Saronnese i 25 gradi. Eppure spray, acqua calda e spatoline hanno fatto il loro ritorno in azione tra chi ha lasciato l’auto in sosta per la notte all’esterno.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Continua la serie nera degli incidenti in città tra mercoledì 17 e giovedì 18 si sono registrati in città tre incidenti che hanno coinvolto altrettanti centauri soccorsi sul posto dal personale del pronto interventi sanitario dopo l’impatto con una vettura.

A Uboldo nella mattinata di ieri si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco comunale in parco “Fiamme Gialle d’Italia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

20042024