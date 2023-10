SARONNO / CISLAGO – Oggi alle 10.10 in viale Europa a Saronno, nella zona limitrofa all’intersezione con via Padre Giuliani, si sono scontrate due autombili ed una giovane di 26 anni ha avuto bisogno di cure mediche; è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa cittadina ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per le cure del caso, non è apparsa in condizioni preoccupanti. Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

A Cislago la scorsa notte all’1 lungo la provinciale 21 alla rotatoria con la Varesina bis una automobile è uscita di strada, una ragazza di 23 anni è rimasta ferita. Soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno la giovane è stata trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di non gravi contusioni.

Incidente con 4 feriti invece per uno scontro fra tre auto al confine fra Saronno e Solaro.

(foto archivio)

07102023