SARONNO – Ha dato in escandescenza all’interno del comando di piazza Repubblica il 23enne tunisino fermato dagli agenti della polizia locale durante un controllo.

E’ quanto accaduto giovedì 5 ottobre poco dopo le 18. Tutto è iniziato in centro dove l’uomo ha tenuto una serie di comportamenti sospetti tanto che gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane era privo di documenti e così è stato portato al comando carabinieri per l’identificazione. E’ emerso essere un tunisino di 23 anni presente irregolarmente sul territorio italiano. Non solo.

Il giovano aveva con sè 20 grammi di hashish, 150 euro in contanti (frutto verosimilmente dell’attività di spaccio) e uno smartphone. Per lui è scatta una denuncia in stato di libertà sia per il possesso illegale di sostanze stupefacenti sia perchè irregolarmente in Italia.

Al termine delle operazioni, al momento di lasciare il comando, l’uomo ha dato in escandescenze. Determinante la calma degli agenti che hanno riportato alla calma lo straniero che dopo pochi minuti si è allontanato tranquillamente.

