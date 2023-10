SARONNO – “Sono state due settimane di gran lavoro per arginare gli attacchi hacker di cui siamo stati vittime. Ne abbiamo approfittato per effettuare alcuni interventi sul sito. Ci scusiamo con i lettori per tutte le volte che hanno trovato il sito lento e che non sono riusciti a raggiungersi”.

Sono le parole della direttrice de ilSaronno Sara Giudici che dopo la prima comunicazione di venerdì 22 settembre torna a parlare di problemi avuti dal quotidiano online nelle ultime settimane: “Senza annoiare e senza entrare troppo nel tecnico abbiamo avuto una serie di attacchi hacker che ci hanno messo un po’ alla prova. I problemi si sono riversati anche su i social (soprattutto Facebook dove sono ancora in corso delle limature ma il peggio è passato). Ringrazio i nostri tecnici e il team della redazione che hanno sopportato e supportato la situazione e anche alcuni colleghi editori di Anso (associazione nazionale della stampa online) che si sono prodigati con suggerimenti, idee o anche solo con messaggi di sostegno”.

“Il grazie più grande va però ai lettori de ilSaronno – conclude la direttrice – che malgrado i problemi e la difficoltà di raggiungere il sito ci sono stati vicino. Partendo dalle tempestive segnalazioni dei problemi tecnici i messaggi di vicinanza sono stati tantissimi (sto rispondendo a tutti quelli diretti ma ci vorrà ancora un pizzico per finire). E che dire di chi ci ha portato le brioche in redazione o di chi ci ha offerto il caffè in centro quando ci ha incontrati un po’ assonati dopo una notte di lavoro? Grazie ancora anche dei messaggi, delle emoji e della pazienza”.

