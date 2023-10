CISLAGO – La mancanza di finanziamenti dal governo in seguito ai violenti eventi atmosferici dell’estate appena passata, ha coinvolto anche il comune amministrato da Stefano Calegari.

È stato infatti di recente approvato uno scostamento di bilancio, stanziando 390mila euro d’avanzo amministrativo per la manutenzione dell’interno stabile di Villa Isacchi, lo storico edificio cislaghese di via Magenta, comprendendo anche la copertura della biblioteca comunale, pesantemente danneggiata dalla grandinata di fine luglio.

Commenta con amarezza il primo cittadino, sconfortato come gli altri sindaci del circondario per la mancanza di stanziamento di fondi regionali e statali per sopperire ai danni, verranno infatti usati fondi destinati ad altre tipologie di interventi.

