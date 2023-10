MISINTO – Oggi martedì 10 ottobre il sindaco Matteo Piuri insieme all’assessore all’Istruzione Monica Caspani e all’ amico sommelier Fabio Mondini ha incontrato i bambini delle classi 2 e 3 della scuola primaria.

Alcune ore dedicate alla scoperta dei procedimenti che trasformano l’uva in vino. Dalla raccolta in campo al procedimento finale passando ovviamente da lei, la tanto attesa pigiatura. Il momento clou della mattina è coinciso ovviamente con la pigiatura che ha divertito tantissimo i bambini.

Alcuni un po’ impacciati altri più sciolti, tutti si sono divertiti immergendo nel tino i piedi e pigiando come facevano una volta i nonni in molte parti d’Italia.

“Alla fine – spiega il sindaco Piuri – abbiamo consegnato alcuni fogli contenenti le nozioni e che ripercorrono i vari processi spiegati da Fabio Mondini. Ci sarà anche una parte con disegni che potranno colorare imparando sempre qualcosa di più.

Un momento di apprendimento e di gioco molto apprezzato. Un ringraziamento speciale ovviamente all’ amico Fabio, alle insegnanti che hanno avvallato la nostra idea e ai signori Lambo Adriano e Matteo per aver donato l’uva che insieme abbiamo raccolto sabato mattina”.

