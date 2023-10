SARONNO – Si impossessava di risparmi di pensionati e vedove: condanna e 177 mila euro di confisca alla dipendente infedele.

I soccorsi si sono subito mobilitati ma per l’uomo di 41 anni vittima di un incidente stradale ieri sera a Lomazzo non c’era ormai più niente da fare. Ha lasciato tutti senza parole il sinistro avvenuto intorno alle 21.30 in via Roma nella frazione Manera.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Appiano Gentile, Saronno e Como che alle prime ore di ieri lunedì 9 ottobre sono intervenuti Mozzate in via Varese per incendio di una tettoia di circa 30 metri quadrati posizionata in un cortile interno.

Faggio in piazza Santuario, appello per fermare l’incuria: “Mandate i giardinieri, la pianta è recuperabile”.

