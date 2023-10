SARONNO – Pedone investito in via Galvani al quartiere Matteotti (è una traversa della trafficata via Varese), oggi alle 8.50: sul posto è intervenuta l’ambulanza dell Croce rossa di Lomazzo ed una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Saronno. E’ stata soccorsa una donna di 48 anni, che comunque non è apparsa in condizioni preoccupanti. La paziente è stata trasportata con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti medici del caso; la malcapitata ha riportato alcune lievi contusioni.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

10102023