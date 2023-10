SARONNO – Un concerto solidale quello organizzato da Saronno Point onlus al teatro Giuditta Pasta. Il palco del teatro si saronnese ospiterà, nella serata di venerdì 20 ottobre, alle 20.45, lo spettacolo musicale della cover band Tree Gees, che porteranno la musica del celebrerrimo gruppo australo-britannico Bee Gees, che ha animato lo scenario musicale degli anni ’70.

Lo spettacolo, dal titolo Tree Gees in concert – the Bee Gees Legend, si presenta come un’iniziativa benefica nei confronti della onlus saronnese, affinché possa essere acquistata una nuova auto per poter incrementare e migliorare il servizio di accompagnamento, effettuato giornalmente, dei pazienti oncologici, sempre più richiesto.

I biglietti, dal costo di 25 euro, potranno essere acquistati qui.

