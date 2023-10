SARONNO – “La Lista civica Airoldi con il suo ultimo comunicato si cimenta in un triplo salto carpiato. Tenta l’inverosimile e nell’incredulità di chi legge, che non certo è nato ieri, afferma che, detto fatto, la sicurezza in città è un problema risolto grazie addirittura al personale intervento del primo cittadino che è riuscito a sensibilizzare e a implementa le forze dell’ordine e come per incanto a risolvere il problema sicurezza prendendosene tutti i meriti”.

Inizia così la nota di Forza Italia in risposta a l’intervento, sul tema sicurezza della lista civica Airoldi sindaco.

“Ma che bravo! In poco più di due settimane ha riconosciuto un problema che prima era solo una sensazione pruriginosa, ha finalmente imposto l’attuazione di un regolamento comunale per il decoro urbano, tra l’altro già esistente, che impedisce di bivaccare e di sporcare in città, anche sul sagrato della Prepositurale.

Noi di Fi, che chiedevamo venisse emanata in tal senso un’ordinanza, scopriamo addirittura che sarebbe stato possibile fin da subito attuare il regolamento, se solo il nostro sindaco l’avesse voluto. Ma pensa un po’ quanto tempo perso!

Poi il comunicato continua dichiarando ridicole le azioni meramente dimostrative messe in atto dalla maggioranza quali il flash mob, precedentemente ritenuto una sceneggiata napoletana anche dal segretario del PD a dimostrazione che i nervi sono a fior di pelle se si ha sempre bisogno di denigrare e ridicolizzare l’avversario, ma pazienza ci siamo abituati!

Infine, come ciliegina sulla torta, il comunicato chiosa con un tema ideologicamente perfetto che non scontenta nessuno perché evidenzia l’importanza dell’accoglienza e esalta l’importanza delle politiche di inclusione così politicamente corrette, strenui baluardi a cui aggrapparsi per sconfiggere l’insicurezza e il mal costume che regna sovrano. Il triplo salto carpiato con doppio avvitamento è perfetto, merita un bel 10.

Intanto noi, che rimaniamo con i piedi ben saldi a terra, continuiamo a parlare con i cittadini e a raccogliere suggerimenti e a cercare di risolvere dei problemi come è nostro costume.

Sabato 14 ottobre dalle 15 alle 18, Forza Italia sarà con un gazebo in piazza Avis disponibile all’ascolto, come già fatto nei mesi precedenti con i gazebo itineranti nei quartieri. Tasteremo il polso della città e verificheremo se la situazione sicurezza è davvero migliorata così come è stato anticipato dal nostro sindaco Augusto Airoldi.

