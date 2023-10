SARONNO – “Le recenti notizie riguardanti la presenza di nuove forze di polizia e dell’aumento dei controlli a Saronno hanno reso evidente a tutti i cittadini l’impegno profuso dall’attuale amministrazione nel coinvolgere le istituzioni statali responsabili della tutela del territorio”.

Inizia così la nota di lista Airoldi in merito alle ultime notizie cittadine sul fronte della sicurezza: “Il Prefetto ha infatti finalmente risposto alle richieste avanzate dal sindaco Augusto Airoldi, condivise con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e ha ritenuto opportuno coinvolgere il Ministro per garantire il mantenimento della presenza della Polizia Ferroviaria (Polfer) nella stazione e in alcune zone della città segnalate.

Da tempo, il Sindaco Airoldi aveva sollevato l’importante questione della sicurezza nelle vicinanze della stazione, una dei principali snodi della regione. È evidente che la sorveglianza da parte delle forze di polizia locale non è sufficiente, e pertanto è giusto che questa responsabilità venga assunta dagli organi statali competenti.

I risultati tangibili ottenuti dimostrano la validità e la visione a lungo termine delle richieste avanzate dal sindaco e dalle liste che compongono l’intera maggioranza, che non hanno mai minimizzato il problema, ma anziché fare dichiarazioni astratte ha ricercato soluzioni concrete, favorendo la collaborazione del Comune con la Prefettura e la Questura. La lista Saronno Civica ritiene che il tema della sicurezza sia troppo importante e non vada lasciato nelle mani di chi lo piega a fini politici, gonfiando la rabbia e la paura per raccogliere consenso attraverso i social, comunicati superficiali o flashmob ridicoli, oltreché inutili.

Non solo: Saronno Civica e questa amministrazione ritengono fondamentale impegnarsi per mantenere un costante dialogo con la cittadinanza, nonché con tutte quelle realtà associative e produttive che costituiscono una risorsa preziosa per la nostra città. La sicurezza, infatti, si garantisce promuovendo collaborazione tra diversi soggetti, attuando politiche di inclusione e favorendo la partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica. La nostra lista è quindi fiduciosa che la situazione migliorerà grazie al contributo essenziale delle forze dell’ordine ed alla collaborazione di tutti i cittadini, nella diffusione di un modello di società partecipativa, inclusiva, rispettosa delle regole e degli altri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione