Città

SARONNO – “Una delegazione di Forza Italia Saronno con il coordinatore provinciale Simone Longhini ha incontrato qualche giorno fa il presidente di Confcommercio Saronno Andrea Busnelli, i due vicepresidenti Luca Galanti, Fabio Paticella e il direttore Roberto Carettoni. Come Forza Italia con questa missiva cogliamo l’occasione non solo per ringraziare Confcommercio Saronno per il tempo dedicato e la disponibilità all’ascolto, ma anche per averci dato l’opportunità di approfondire meglio alcuni aspetti e problematiche della nostra città”.

Inizia così la nota degli azzurri saronnesi che fanno il punto dell’incontro avvenuto la scorsa settimana: “Abbiamo parlato della situazione in cui versa il commercio cittadino e l’incontro ha rappresentato l’occasione per discutere le istanze dei commercianti che vivono in prima persona una situazione di sofferenza per un commercio che fatica e un centro città che necessita di maggiore attenzione anche sul punto di vista del verde pubblico.

Confcommercio ha convenuto sui problemi che pesano sul centro e in particolare su corso Italia dove in questi ultimi mesi si contano una decina di vetrine vuote e esprimendo preoccupazione per altri esercizi che potrebbero chiudere, ha auspicato che presto si possano mettere in atto misure adeguate per favorire il commercio. Confcommercio ha condiviso con i delegati di Forza Italia la necessità di una riqualificazione della piazza De Gasperi che rappresenta un punto critico per la mancanza di interesse e cura.

Necessario sarebbe studiare un modo per rivitalizzarla con iniziative e presidi che siano da deterrente alla microcriminalità e alle espressioni di disagio che insistono sulla piazza e che mettono in difficoltà i residenti e le poche attività economiche presenti. L’accento poi si è spostato sulle zone a traffico limitato esistenti in città, ritenute già molto estese, e sull’ipotesi, non auspicata, di rendere anche piazza Unità d’Italia un’area Ztl in quanto questo comporterebbe enormi disagi per l’accesso in centro città e causerebbe un inevitabile aumento del traffico in via San Giuseppe.

Rimane il problema dei parcheggi in città: a tal proposito diversi dubbi sono stati sollevati sulle nuove modalità di utilizzo applicate al parcheggio della piscina che lo vedono a disco orario di due ore, insoddisfacente per gli utenti della piscina, ancor di più quando sarà scoperta, e anche per coloro che volessero utilizzare il parcheggio per recarsi in centro per compere o a scuola. Bene sarebbe almeno trasformare a quattro ore il disco orario.

Di difficile attuazione e poco praticabile risulta anche essere un polo di logistica esterno al centro per diminuire la presenza dei furgoni per il rifornimento dei negozi in centro o la consegna di pacchi.

Confcommercio Saronno ha espresso infine soddisfazione per il dialogo con l’Amministrazione e come Forza Italia ci auguriamo che questo dialogo possa essere anche proficuo e foriero di buoni risultati che tengano conto delle proposte avanzate da Ascom che è espressione della voce degli esercenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti