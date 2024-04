Città

SARONNO – “La situazione di degrado e insicurezza alla stazione di Saronno Sud ha raggiunti livelli intollerabili”.

Così esordisce Forza Italia Saronno commentando gli ultimi episodi di criminalità che hanno preoccupato i residenti di Cascina Colombara e le migliaia di utenti che tutti i giorni utilizzano la struttura.

“Le istituzioni interessate, in particolare Prefettura, Fnm e Comune, si muovano rapidamente e in modo coordinato – prosegue Forza Italia – per debellare la piazza di spaccio che da tempo si è stabilmente insediata nei terreni circostanti la stazione e che provoca non solo un diffuso senso di insicurezza ma anche un pericolo reale e tangibile per i cittadini”.

Gli azzurri fanno il punto della situazione: “La presenza di una pattuglia delle forze dell’ordine – che era stata l’unica contromisura presa dopo l’ultimo accoltellamento – è durata solo pochi giorni e oggi l’area è già tornata terra di nessuno. Gli spacciatori si muovono indisturbati nei terreni intorno alla stazione e poi saltano sulla banchina per allontanarsi sui treni in transito. I consumatori di droga utilizzano gli stessi treni dove attuano sistematicamente l’accattonaggio molesto. L’ultimo presidio di socialità e di legalità in tutta l’area, ovvero il bar, ha chiuso pochi giorni fa e al momento non è stato individuato un nuovo gestore”.

Forza Italia Saronno non si limita alle segnalazioni ma “in linea con la propria cultura politica, avanza alcune proposte concrete” ossia: “Ripulire e bonificare l’area di proprietà di Fnm posta a sud del parcheggio e che è utilizzata da spacciatori e clienti per lo scambio di droga; potenziare l’illuminazione dell’intera area oggi insufficiente e spesso spenta per motivi misteriosi, presidiare la stazione con personale di Trenord nelle ore più critiche ovvero il pomeriggio e le ore serali, assicurare un adeguato servizio di pattugliamento del parcheggio alternando le varie forze dell’ordine, garantire la continuità del servizio bar affidandolo a condizioni facilitate ad una cooperativa sociale del territorio che ne faccia un luogo di socialità prima ancora che un’attività economica; ottimizzare le aree interne alla stazione per uffici realmente presidiati o concederle per uso temporaneo alle associazioni del saronnese”.

Non manca poi una richiesta direttamente all’Amministrazione comunale con proposte specifiche: “Per tutti questi punti il primo interlocutore è ovviamente Ferrovie Nord Milano che è proprietaria del bene e lo gestisce. Poi la Prefettura che coordina l’attività delle forze dell’ordine sul territorio. Ma il Comune di Saronno non può chiamarsi fuori. Anch’esso deve prendere iniziative incisive per sottrarre una porzione del proprio territorio all’illegalità e al degrado ponendo con forza la questione agli altri enti interessati e candidandosi a coordinare gli interventi. Il Comune inoltre può e deve fare qualcosa in prima persona ad esempio organizzando eventi in stazione o nel parcheggio in collaborazione con il Cral Fnm che ha una sede in loco, facilitando l’utilizzo del bar a strutture associative presenti sul territorio attraverso adeguati incentivi economici, coinvolgendo i giovani della leva civica a compiere piccole attività sull’area, garantendo un’adeguata presenza della polizia locale in coordinamento con le altre forze dell’ordine. Infine chiediamo al Sindaco di Saronno di coordinarsi con il collega di Caronno Pertusella per assicurare la messa in sicurezza delle aree prospicenti la stazione che sono in territorio di quel Comune”.

