ROMA – “Palazzo Terragni di Lissone, il Teatrino di corte e il Teatro Villoresi di Monza diventano “monumenti nazionali” al pari di grandi istituzioni culturali come la Scala di Milano o La Fenice di Venezia. Si tratta di una notizia importante per il nostro territorio, che gode di una grande attenzione da parte del Parlamento: investire sulla cultura significa non soltanto aumentare l’offerta e dunque la qualità della vita di chi vive a Monza e Brianza, ma anche promuovere la crescita. Ho seguito personalmente questo percorso perché era importante che la nostra provincia fosse rappresentata come merita”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, portavoce di Forza Italia Lombardia e Deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Monza e Brianza.

(foto archivio)

