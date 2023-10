SARONNO – Se l’è cavata con un piccolo graffio sul dito la saronnese che ieri mattina è scampata al tentativo di raggiro messo in atto da una donna straniera alle porte del centro storico.

E’ successo nella tarda mattinata quando una saronnese che stava camminando in via Pola impegnata in alcune commissioni ha incontrato la donna di origine straniera. Questa l’ha salutata calorosamente e l’ha abbracciata. La vittima del tentativo di raggiro è rimasta stupita perchè non conosceva la straniera che le parlava con entusiasmo e affetto ma presto ha capito cosa stesse succedendo.

Si è infatti accorta che la donna le stava toccando il polso dove aveva l’orologio. Istintivamente si è irrigidita ed ha opposto resistenza. Ha bloccato l’orologio con le dita (da cui il graffio). Così la sedicente amica ha subito capito che il colpo era fallito e si è allontanata. Provata ma come detto senza essere caduta o aver riportato contusioni la donna ha allertato le forze dell’ordine. Della vicenda ora si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione