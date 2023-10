SARONNO – Il passaggio alla fibra, quella vera, e l’inizio dell’incubo per una ventina di famiglie nella zona di via Filippo Reina, fra centro e periferia di Saronno. Il bel sogno di una connessione internet superveloce si è trasformato infatti in un bruttissimo sogno, la fibra c’è ma da un paio di mesi non va più il telefono di casa. Inutili, sinora, contatti ed appelli alla campagnia telefonica: sono tutti clienti di una delle principali società nazionali del settore.

Orma è dall’estate che il telefono di casa non funziona più, il motivo non è affatto chiaro malgrado al call center la risposta è sempre la stessa, ovvero che il problema sarà risolto… a brevissimo. Manco a dirlo, la bolletta è sempre stata ricevuta regolarmente, comprendendo oltre ad internet anche il servizio telefonico che di fatto non c’è più, da mesi.

(foto archivio)

13102023