CERIANO LAGHETTO – Poste Italiane avvisa che, per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’Ufficio Postale di Ceriano Laghetto resterà chiuso al pubblico dall’11 ottobre al 22 gennaio 2024. Durante tutto il periodo di chiusura, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale del Villaggio Snia, sito in via Sardegna 8, Cesano Maderno, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35. Servizio Atm fruibile H24.

Sarà inoltre possibile fruire degli uffici postali siti in via Piave 27 a Barlassina, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 (servizio Atm fruibile h24) e in via San Fermo della Battaglia 2 a Seveso aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 (servizio atm fruibile h24).

