NOVEDRATE – Partita completamente a senso unico quella disputata dal Cistellum questo pomeriggio in trasferta contro il Novedrate nel campo sportivo Maurizio Barni in occasione della sesta giornata di campionato del girone H della seconda categoria.

Primo tempo più equilibrato rispetto alla seconda metà di gara nel quale il Cistellum riesce a sbloccare il match dopo 11 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi dall’arbitro Guglielmini della sezione di Saronno, con Lobianco che, grazie ad un contropiede da manuale da destra a sinistra, riesce a trovarsi in area di rigore per firmare lo 0-1. Dopo l’espulsione di un giocatore del Novedrate, la gara è totalmente in discesa per gli ospiti che al minuto 36 riescono a raddoppiare il risultato grazie ad una bellissima conclusione di Viola sulla quale il portiere avversario non può arrivare.

Nel secondo tempo regolamentare il Cistellum manifesta totale superiorità e nell’arco dei primi 15 minuti riesce a rifilare altri due pesantissimi goal, il primo regalato da una incompresione tra l’estremo difensore e il centrale di difesa del Novedrate che regala palla così a Soldan che non perdona, e il secondo con l’airone Marazzi che con un bellissimo filtrante di Morosi si ritrova a tu per tu col portiere e lo scavalca con un dolce scavetto che regala il momentaneo 0-4. La partita si conclude definitivamente all’85’, minuto nel quale Lobianco trova la doppietta e decreta il 5-0.

Spettacolare prestazione dunque del Cistellum che vince facilmente un’altra importante partita grazie alla quale resta incollata a -2 dal primo posto presieduto dall”imbattuta Gerenzanese e si riconferma migliore attacco del girone. Pesantissima sconfitta invece per il Novedrate che continua ad avere grosse lacune difensive e scende al terzultimo posto della classifica.

AC NOVEDRATE – ASD CISTELLUM 0-5

Ac NOVEDRATE: Mariani, Buraschi, Acquaviva, Cazzulani, Perani, Soldan, D’Assario, Palazzolo, De Angelis, Ronzoni, Rivolta. A disposizione: Coluccio, Rivolta L, Barbagallo, Galimberti, Rossini, Caimi, Hoxhay, Makdani. All: Moltrasio.

Asd CISTELLUM: D’Auria, Sassi, bonfrate, Viola, Moiana, Morosi, Cozzi, Anzani, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Naccari, Montan, Ciccone, Milani, Quaggelle, Jabiri, Montorio, Macchi, Simone.