FINO MORNASCO – Partita a senso unico la sesta stagionale della Gerenzanese ospite questo pomeriggio a Fino Mornasco della Casnatese travolta dalla capolista con un fantastico poker.

Gli ospiti partono a mille creando tantissimo nei primi 5 minuti di gara e, dopo una clamorosa traversa di testa di Gorgoglione, si portano in vantaggio con Di Lio che, grazie ad un bel filtrante di Viola, si trova davanti al portiere e insacca la palla in porta. Verso il 22′ la Gerenzanese, dopo diversi miracoli dell’estremo difensore avversario, trova il raddoppio su calcio d’angolo con Vergani che sul cross di Ciuciu riesce ad anticipare la difesa della Casnatese e a battere quindi di destro la palla in rete. Un primo tentativo di segno di vita dei padroni di casa arriva verso il 35′ con Gatti che prova a concludere dalla distanza, tiro neutralizzato benissimo però dall’estremo difensore ospite che devia in corner.

Nel secondo tempo è dominio assoluto della Gerenzanese che però spreca, grazie anche una prestazione superlativa del portiere avversario, una miriade di occasioni che potevano portare ad un’imbarcata di goal ma riesce comunque nel finale a rifilare altre due reti, la prima con Geron che inizialmente sbaglia il rigore concessogli dal direttore di gara ma riesce a insaccare comunque il pallone in porta su ribattuta, e la seconda con Ciuciu di testa che cala il poker e fa concludere il match per 0-4.

Continua dunque la totale striscia di vittorie della Gerenzanese che continua a difendere il primo posto dall’inseguitrice Cistellum a sole due distanze. Risultato invece pesantissimo per la Casnatese che subisce 4 goal che decretano la quinta sconfitta stagionale a causa della quale resta all’ultimo posto della classifica con solo un punto.

La Gerenzanese vince anche con la juniores grazie alla doppietta di Minervino e il goal di Borroni che mettono ko per 3-0 l’Ardisci Marsiliano.

POL CASNATESE – ASD GERENZANESE 0-4