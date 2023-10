SARONNO – Sono tornati, dopo tanta attesa in città e con tanti apprezzamenti, i figuranti saronnesi che fanno rivivere l’eleganza e il fascino d’inizio Novecento a Saronno. Stamattina, domenica 15 ottobre, si troveranno in piazza San Francesco per una sfilata organizzata in collaborazione con il Mils e con Trenord.

Alle 10.15 torna il treno storico delle Fnm che farà rivivere l’arrivo in città della soprano Toti Dal Monte. Un fatto storico che aveva fatto davvero tappa a Saronno. Per questa rievocazione sarà ricevuta alla stazione da un nutrito gruppo di figuranti del gruppo storico “Saronno una Volta” e dal corpo musicale cittadino con brani di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Un corteo con ballerini, figuranti e auto d’epoca accompagnerà la soprano al Mils passando per piazza San Francesco, via Diaz, viale Rimembranze, via Carlo Porta, piazza del Mercato e via don Griffanti.

Ricco il programma qui la diretta de ilSaronno

A partire dalle 14.30 nonni e nipoti s’incontreranno al Mils dove saranno allestiti più di trenta laboratori creativi. I bambini impareranno dai nonni l’arte del cucire e del ricamo, d’impastare il pane, del bucato fatto a mano, di lavorare con il legno o di preparare il cemento; scopriranno i segreti dell’orticultura, il decoupage e tanto ancora.

Per tutti i bambini ci sarà poi una “dolce merenda”. “Impara l’Arte dal nonno!” vuole essere “un ponte, breve come un pomeriggio autunnale, che collega l’esperienza di vita in un mondo contadino e artigiano ormai scomparso con il desiderio di “fare insieme” che è ancora presente nei bambini “digitali”; usare le mani e semplici attrezzi, scoprirsi capaci, annusare, assaggiare, fare fatica e sporcarsi,

esperienze quotidiane queste forse un po’ in disuso che sviluppano abilità, stimolano riflessioni, trasferiscono saperi, creano legami.” (dal Quaderno del Museo n. 10 – Impara l’arte dal nonno! – pubblicato nel 2020).

Per gli adulti accompagnatori ci sarà anche l’opportunità di una visita guidata al parco dei rotabili storici delle Fnm conservati al Museo.

Tante le collaborazioni che hanno reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa: il Circolo Ricreativo Aziendale delle Fnm, l’Avis, “Semplice Terra”, Fiab Saronno, il Caminetto, Ariel motorclub, Dietro le Quinte, Croce Rossa, Ial Lombardia, Pro Loco Saronno, Bizzarrie Dance, le Acacie di Lattuada, La Settimana, Ferrovie Nord Milano. Tutti i cittadini sono invitati e il Museo li aspetta numerosi, come avvenuto negli anni passati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione