GALLARATE- Nella 6′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, si affrontano l’ultima e la prima della classifica, rispettivamente il Gallarate Calcio e l’Universal Solaro, in un match che risultava già scritto ancora prima di scendere in campo e, infatti, gli ospiti si impongono per 0 a 6 sui padroni di casa.

L’Universal Solaro parte benissimo fin dai primi minuti e, all’8′ passa in vantaggio con il goal di Mantellini. La formazione di mister Broccanello continua a spingere sull’acceleratore e trova il raddoppio a metà primo tempo con la rete di Bajoni. Gli ospiti sono una macchina da goal e, al 29′, complici anche varie disattenzioni della difesa del Gallarate Calcio si portano sullo 0 a 3 con la doppietta di Mantellini. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0 a 4, infatti, al 37′ si unisce al tabellino anche il numero 6 D’Elia.

Nel secondo tempo la partita non cambia, con gli ospiti che continuano ad attaccare per aumentare il numero sul tabellino dei goal e, al 59′ arriva la manita con il goal di Musazzi. Chiude le marcature all’84’ la rete del subentrato Magro per lo 0 a 6 finale.

Con questa vittoria l’Universal Solaro sale a 16 punti portandosi a +5 sull’Ispra Calcio, mentre il Gallarate Calcio rimane in fondo alla classifica con un solo punto in tasca.

Gallarate Calcio-Universal Solaro 0-6

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Cavalcante, Trionfo, D’Elia, Viscusi, Bajoni, Mantellini, Milazzo, Cerevini. A disp: Cuzzolin, Giordano, Panariello, Loew, Bonasso, Marquez, Di Patria, Musazzi, Magro.

ALL: Broccanello.