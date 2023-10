SARONNO – “Di insegne spente, di negozi chiusi e di una città poco invitante ci hanno parlato tutti coloro che attratti dal gazebo di Forza Italia e dalla nostra urna “La Saronno che vorrei”, hanno colto l’occasione per esprimere ancora delusione per una città asfittica e rabbia per la paura di uscire alla sera, per i mancati controlli: anche quello sul decoro che impediva il bivacco sul sagrato è stato una tantum”.

Inizia così la nota di Forza Italia dedica al gazebo organizzato sabato 14 ottobre in piazza Avis.

“Ci hanno raccontato che vorrebbero una città più vivibile. Ci hanno raccontato episodi di spaccio a cielo aperto, di un territorio inavvicinabile quale quello di piazza De Gasperi e in molti si sono ricordati di promesse non mantenute. In effetti sul corso Italia c’era molta gente attratta dalla presenza di bancarelle di delizie. Probabilmente la voce si è sparsa di bocca in bocca perché in molti lamentavano una mancanza di informazione a riguardo.

Insomma, un pomeriggio di ascolto come già era accaduto le volte precedenti per i nostri gazebo itineranti. Ascoltare le esigenza è quanto manca a questa amministrazione arroccata nelle sue convinzioni e lontana dalle vere esigenze dei cittadini che vorrebbero una città che non c’è e che soprattutto non corrisponde alla narrazione che ne fanno a “palazzo”.

