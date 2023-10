VERGIATE- Nella 6′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, si gioca l’anticipo del sabato sera tra la Sestese Calcio e l’Fbc Saronno. Il match è molto combattuto, ma al fischio finale a spuntarla è proprio la squadra di casa che vince per 2 a 0 sulla formazione di Saronno.

Nel primo tempo a partire meglio è la formazione allenata da mister Tricarico con, all’11’, la triangolazione tra Hassan e Pontiggia che viene bloccata poco prima del tiro del classe 2004 del Saronno. Al 27′ si fa vedere per la prima volta avanti la formazione di casa con Pagliaro che lascia sul posto D’Onofrio, si accentra, ma il tiro si deposita sul fondo. Al 29′ arriva la prima grande occasione della gara con Torriani che dalla fascia destra mette un gran cross per Artaria che stacca, ma la palla finisce di poco sopra lo specchio della porta. Botta e risposta tra le due squadra, infatti, al 30′ la Sestese va vicina al vantaggio con Siano che calcia da fuori area, ma il pallone sibila il palo e si conclude fuori. Al 37′ passano i padroni di casa con un calcio d’angolo che viene spazzato dalla difesa biancoceleste, ma sulla seconda palla arriva Paltrinieri che calcia e fa 1 a 0. Finisce quindi in vantaggio il primo tempo per la Sestese Calcio.

Nella seconda frazione di gioco parte ancora bene il Saronno con l’occasione al 47′ per Hassan che, servito da Pontiggia, stoppa e conclude, ma Ferrara fa suo il pallone. Al 52′ ancora una grande chance per il pareggio dei biancocelesti con la conclusione del solito Pontiggia, ma Ferrara si supera e spedisce in corner. Al 65′ vicinissimo al pareggio con l’occasione di Proserpio che tira a colpo sicuro, ma il difensore della Sestese respinge e salva il risultato. Al 70′ interruzione di gioco sul campo di Vergiate a causa dell’interruzione del funzionamento di uno dei pali della luce che illuminava il campo; il gioco è ripreso solamente dopo 23 minuti d’attesa. Alla ripresa del gioco il Saronno appare deconcentrato e al 73′ Bello sbaglia il passaggio e Pagliaro sfrutta l’occasione e viene atterrato in area da Lofoco, per l’arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto, sul quale si presenta Siano che spiazza Vinci e raddoppia per la Sestese. Dopo il 2 a 0 i ritmi rallentano e nonostante qualche tentativo degli ospiti il match termina sul doppio vantaggio della Sestese sull’Fbc Saronno.

Sestese-Fbc Saronno 2-0

SESTESE (4-3-3): Ferrara; Marcone, Tumino, Ambrosini, Battistella; Siano (47’ st Lombardo), Vecchierelli, Galli (48’ st Bernasconi), Paltrinieri (27’ st Costantini); Pinotti (47’ st Rancati), Pagliaro (34’ st Kate). A disposizione Cherchi, Priori, Mazzucchelli, Grisorio. All. Melosi.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Bello, Lofoco (34’ st Rudi), Torriani; Di Noto (22’ st Sardo); Proserpio, Hassan (9’ st Bruzzone), Pontiggia; Artaria (22’ st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Bredice, Pozzi, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Verrastro di Mantova (Filippono di Monza e Nanfa di Palermo).

Marcatori: 38’ pt Paltrinieri (Se), 29’ st Siano (Se) (rig).

(foto: Andrea Elli: alcune fasi del match)

