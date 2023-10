SARONNO – Ieri al diamante di via De Sanctis la terza edizione del torneo “Piccole stelle Enrico Obletter”, fra squadra giovanili under 13 di softball. Dopo una intensa giornata di gara, a vincere la manifestazione promossa dall’Inox Team Saronno è stata il Gruppo Oltretorrente, secondo posto proprio per le saronnesi, terzo il New Bologna, quarto posto per Cervignano, quinto il Padova Braves.

Nella finalissima domenicale, vittoria del Gruppo Oltretorrente per 12-4 sulle saronnesi.

“Ancora un grande complimenti a tutte le squadre che sono scese in campo in questi due giorni di partite!” rimarcano i dirigenti del Saronno.

(foto di Laura Massarenti. In alto: la squadra di Saronno; sotto i vincitori del Gruppo Oltretorrente)

16102023