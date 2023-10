LAZZATE – “Una vera e propria rarità per la nostra sezione, dal momento che lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo comune europeo, è una specie elusiva che predilige di gran lunga la quiete dei boschi di conifere e latifoglie al caos cittadino, al quale sembra invece essersi perfettamente adattato il “cugino” grigio: questo esemplare arriva da Lazzate. Trovato di sabato pomeriggio a terra su una pista ciclabile, era molto debole, infestato di larve e con probabili postumi di una crisi convulsiva, per questo è stato immediatamente soccorso e portato da noi, l’unico centro di recupero ancora aperto al pubblico in quel momento”. Così i volontari di Enpa Milano, l’Ente nazionale per la protezione degli animali.

Lo scoiattolino è stato messo subito sotto osservazione e in terapia per contrastare il deperimento e la sintomatologia neurologica “ma per fortuna, dopo i primi giorni di grande incertezza, ha iniziato a dare segni di ripresa. Qui lo vediamo nella sua meravigliosa progressione da scoiattolo “stropicciato” a scoiattolo “famelico”: ne approfittiamo per sottolineare ancora una volta che agli animali non deve essere mai somministrato latte vaccino; occorre latte specifico che non si trova generalmente in commercio nei canali tradizionali” riepilogano da Enpa.

Ora è stato trasferito al Cras di Vanzago, dove si occuperanno di lui fino al completo svezzamento, per poi ridargli la libertà al momento opportuno.

