SOLARO – Il Comune di Solaro, l’azienda speciale Solaro Multiservizi e le Farmacie Comunali Solaro, in collaborazione con i medici Lorenzo Muddolon, Cristina Meloni e Valentina Berlusconi avviano il ciclo di vaccinazioni antinfluenzali per la stagione autunnale 2023 nei locali del centro anziani Maps e della sede della Protezione Civile.



Aderisce alla campagna vaccinale anche la Livia Balotta nel proprio ambulatorio. Per i mutuati del dottor Muddolon su richiesta sarà possibile effettuare anche la vaccinazione anti pneumococcica. Le vaccinazioni sono gratuite e destinate ai cittadini che non hanno medico di base o quelli il cui medico di base non aderisce alla campagna vaccinale.



Sono previste tre sedute: sabato 28 ottobre al centro anziani Maps di via Drizza, sabato 4 novembre al centro anziani Maps di via Drizza e sabato 11 novembre a Casa Brollo di piazza Grandi al Villaggio Brollo. Le somministrazioni avverranno nel pomeriggio dalle ore 13 alle 18. Sarà possibile prenotare telefonicamente dal martedì al venerdì precedente ad ogni seduta chiamando il numero 3891861218 dalle 10 alle 12 oppure direttamente al personale della Protezione Civile nel luogo e nel giorno della vaccinazione dalle 9 alle 12 o telefonicamente al numero 3312625946.



I vaccini saranno destinati a tutte le categorie garantite da Regione Lombardia: cittadini over 60 anni, cittadini a rischio per patologia, donne in gravidanza e le altre categorie previste al seguente link: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/.



Non saranno somministrati vaccini pediatrici. Christian Caronno, assessore alla Comunicazione: «L’Amministrazione Comunale di

Solaro ha sempre creduto nelle campagne vaccinali, tanto da sostenerle con ogni mezzo già negli anni scorsi. Sfruttiamo l’esperienza che la nostra Protezione Civile ha maturato durante la pandemia di Covid e avviamo quest’iniziativa perché crediamo che la sanità debba e possa essere sempre vicina e presente sul territorio. È il terzo anno che organizziamo quest’iniziativa e l’anno scorso abbiamo contribuito alla vaccinazione di quasi 600 persone, un risultato che giudichiamo davvero importante».